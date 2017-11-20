فيديو| مفاجأة.. الفنانة وعد تحيي حفلا غنائيا في قطر.. ومطالبات بإيقافها

نورة الشهري(صدى):

أحيت الفنانة وعد، حفلا غنائيا في دولة قطر مع الفنان العراقي كاظم الساهر، على الرغم من قطع العلاقات بين المملكة وقطر، وإغلاق كل المنافذ البرية والجوية معها.

وأثار تصرف الفنانة وعد، حفيظة المواطنين ما أدى لهجوم شديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عليها الذين طالبوا بمحاسبتها وإيقافها.

وأكد وكيل أعمال الفنانة السعودية، خالد الدوسري، صحة الخبر، موضحا أن وعد كانت مرتبطة بالتزامات مادية وعقود كان يصعب التخلي عنها بعدم الذهاب إلى قطر، مضيفاً أن وعد فنانة ولا دخل للفن والشعوب في السياسة.

وأوضح الدوسري أنها ذهبت إلى قطر بتصريح رسمي وليس من تلقاء نفسها، وعبرت إليها عبر منفذ سلوى الحدودي هي ومساعدوها.