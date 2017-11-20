المنيع يعلق على دعوات بعض المشجعين بتفاقم إصابة إدواردو

ماجد محمد(صدى):

أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، أنه لا يجوز الدعاء على اللاعبين الأجانب الذين يلعبون في المملكة، إلا إن كانوا ظالمين.

وأوضح المنيع، أن المسلم ينبغي عليه أن يكون ليناً ذا أخلاق واستقامة وصلاح، وألا يكون عنصرياً داعشياً، مشدداً على عدم جواز الدعاء على اللاعبين الأجانب، وفقا لصحيفة عكاظ.

جاء ذلك تعليقا من الشيخ المنيع على دعوات عدد من المشجعين بتمني تفاقم إصابة اللاعب البرازيلي إدواردو المحترف بصفوف الهلال والذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي، في نهائي البطولة الآسيوية، حيث تمنوا عدم عودته للملاعب مجددا.