الأرجنتين تفشل في الاتصال بالغواصة المفقودة

بوينوس ايرس(صدى):

قال مسؤول في البحرية الأرجنتينية، أمس الأحد، إن 7 محاولات بالأقمار الصناعية، للاتصال بغواصة مفقودة في جنوب المحيط الأطلسي، لم تساعد في تحديد موقعها.

وأوضح غابرييل غيلازي القائد بالبحرية ” حللنا هذه الإشارات التي نعرف أنها كانت متقطعة وضعيفة.. لم تساعدنا في تحديد نقطة على الخريطة للمساعدة في البحث “.

وفقدت الغواصة، وعلى متنها طاقمها المكون من 44 فردا، الجمعة، فيما أعلنت السلطات أنها غادرت ميناء أوشوايا الواقع أقصى الجنوب وفقد الاتصال معها بينما كانت متجهة إلى مار ديل بلاتا، المدينة الواقعة على الساحل الشمالي الشرقي للبلاد.

وقال الأدميرال غابرييل غونزاليز، المسؤول في قاعدة مار ديل بلاتا، إنه لا يوجد دليل على أن الإشارات صدرت عن القطعة البحرية.

وأضاف: ” نحلل من كثب أكبر لنقرر بثقة أنها لم تكن إشارات من الغواصة “.