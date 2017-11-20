وزيرا خارجية المملكة والبحرين: حزب الله يمرح في قطر ولبنان ويتحالف مع قيادتهما لإسقاط الدول

المنامة (صدى):

حذر خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الخارجية البحرينى من ميليشيات حزب الله الإرهابية التي تتحالف مع القيادة في قطر ولبنان للتآمر على الدول وإسقاط حكوماتها ونشر الفوضى في المنطقة.

وردا على حديث وزير خارجية قطر عن الأوضاع فى لبنان التى قال فيها ” إن ما حدث مع قطر يحدث مع لبنان “، قال الوزير البحرينى: “نعم صحيح كلامه.. فحزب الله يسرح ويمرح فى الاثنتين ويتحالف مع قيادتيهما فى التآمر لإسقاط الدول ونشر الفوضى “.

وطالب الوزير البحرينى مسئولى لبنان بالارتقاء إلى تاريخ بلادهم وإكرام أنفسهم بالصمت، بدلا من الترويج للإدعاءات القائمة على الكذب، مضيفا: “الإدعاءات القائمة على الكذب حبلها قصير، وعلى مسئولى لبنان أن يأتوا بالحقائق أو يكرموا أنفسهم بالسكوت، كلامهم يسيء إلى لبنان وتاريخ لبنان”.

ومن جانيه قال وزير الخارجية، عادل بن أحمد الجبير، فى تصريحات له أول أمس الجمعة، أن حزب الله وضع العراقيل أمام رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريرى وارتهن النظام المصرفى لأنشطته، مشددا على أن لبنان لن ينعم بالسلام إلا بنزع سلاح حزب الله.

وأضاف الجبير: ” لا يمكن السماح لميليشيا حزب الله الإرهابى بالعمل خارج إطار القانون “، مضيفا أن المملكة دعمت وتدعم سعد الحريرى، بينما اختطف حزب الله الإرهابى الدولة اللبنانية وأعاق عمل الحكومة.

وكان وزير الخارجية السعودى، قد أكد فى لقاء سابق مع نظيره الفرنسى جان إيف لودريان، أن رئيس الوزراء اللبنانى المستقيل سعد الحريرى يقيم فى المملكة العربية السعودية بإرادته، وقرار العودة للبنان يعود إليه، وأضاف أن إدعاءات الرئيس اللبنانى ميشال عون بشأن احتجاز الحريرى باطلة.

وأكد وزير الخارجية السعودية، أن الأزمة فى لبنان تكمن فى ميليشيا حزب الله الإرهابية، التى تعمل لصالح ميليشيا الحرس الثورى الإيرانى، مؤكدا أن حزب الله يعرقل العملية السياسية ويسعى لخطف لبنان وبسط سيطرته عليها.

ورفض وصف حزب الله نفسه بأنه حركة مقاومة، متسائلا: أين المقاومة فى أن تدفع هذه الميليشيا بعناصرها فى حروب داخل اليمن وسوريا، مؤكدا أن استمرار حزب الله فى هذا النهج يدفع لبنان للاستمرار فى حالة عدم الاستقرار، مشيرا إلى أن هناك إجماعا عالميا على أن حزب الله ميليشيا إرهابية.