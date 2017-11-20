حالة الطقس المتوقعة اليوم

حمود العنزي(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الاثنين، يتوقع هطول امطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك بما فيها الأجزاء الساحلية والحدود الشمالية والجوف وحائل .

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق المدينة المنورة ، مكة المكرمة قد تمتد للسواحل منها ، وكذلك على مرتفعات جازان ، عسير والباحة ، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق القصيم و الأجزاء الواقعة بين منطقة الرياض والمرتفعات الجنوبية الغربية .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر , غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة ،على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الاوسط والجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون الرياح على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج.