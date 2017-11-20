مفاجأة كارثية.. خطوة جديدة من الاحتلال الإسرائيلي لمساندة قطر بعد المقاطعة العربية

طلال الضوي(صدى):

في مفاجأة جديدة، وكارثية على الوطن العربي، وفي إطار دعم إسرائيل لدولة قطر عقب مقاطعة 4 دول عربية هى مصر والسعودية والإمارات والبحرين، للدوحة الداعم الأكبر للإرهاب والتطرف فى الشرق الأوسط، أرسلت صحيفة ” يديعوت أحرونوت ” عدة صحفيين إلى الدوحة بهدف دعم قطر إعلاميا.

وأكدت الصحيفة أنها أرسلت الصحفى الإسرائيلى “يانيف حليلى” لنشر تقارير إعلامية عن الأوضاع فى قطر عقب المقاطعة العربية، موضحة أن مراسلها لم يجد أى صعوبات فى الحصول على تأشيرة دخول للدوحة رغم عدم وجود أى علاقات دبلوماسية بين تل أبيب والدوحة.

وتجول الصحفى الإسرائيلى فى شوارع الدوحة وتحدث عن سوق “واقف” أشهر الأسواق فى قطر مشيدا بحفاوة استقباله بالدوحة.

وكانت الصحيفة أرسلت فى شهر يونيو الماضى، الصحفية أورلى أزولى لدعم قطر إعلاميا عقب المقاطعة العربية لها.