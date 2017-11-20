خبير اقتصادي يستبشر بالإصلاحات الاقتصادية: أرقام الميزانية المعلنة عكست جوانب إيجابية

علي القحطاني(صدى):

أكد الخبير والمستشار الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين: “عكست أرقام الميزانية المعلنة جوانب إيجابية للإصلاحات الاقتصادية وإصلاحات المالية العامة، وخصوصًا ما تعلق منها بالسيطرة على العجز، وتحقيق كفاءة الإنفاق، وزيادة الإيرادات غير النفطية التي شكلت فارقًا مهمًّا بين الأرقام المعلنة”.

وأضاف البوعينين لـ”سبق”: “تعزيز الشفافية والالتزام بالإعلان الربعي للميزانية يزيدان من الثقة فيما يصدر عن الوزارة. ثم تأتي إيجابية الالتزام بالأرقام التوقعية المعلنة مطلع العام، ومحاولة تحسين الأداء للوصول إلى نتائج أفضل في حجم العجز والإيرادات الكلية والإنفاق العام. ومن الإيجابيات تحسن أداء الميزانية للربع الثالث، خاصة في جانب الإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتراجع العجز”.

وأكد أن الأكيد أن تحسن أسعار النفط انعكس إيجابًا على الدخل الحكومي؛ وبالتالي شهدنا ارتفاعًا في حجم الإيرادات النفطية للربع الثالث بلغ 142.1 مليار ريال، محققة زيادة قدرها 11 % عن الفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 47.8 مليار ريال مسجلة ارتفاعًا بنسبة 80 % عن العام السابق، وهو الأهم في الوقت الحالي. وخلال الأشهر التسعة ارتفعت إيرادات الميزانية لتصل إلى 450.12 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 23 % مقارنة بإيرادات الفترة نفسها من العام الماضي التي كانت 366 مليار ريال. ومن اللافت نمو الإيرادات المتأتية من العوائد التي حققتها مؤسسة النقد بنسبة 7 % مقارنة بالعام 2016؛ إذ بلغت الإيرادات الأخرى ما يقرب من 77.8 مليار ريال.