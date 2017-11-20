هل يعاقب الاتحاد الآسيوي نادي الهلال؟

نواف السالم(صدى):

ينتظر أن يصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقوبات عدة على نادي الهلال بسبب بعض المخالفات التي وقع فيها، في لقاء الفريق ضد أوراوا الياباني.

ويحصل 7 من لاعبي الأزرق على إنذارات خلال مجريات اللقاء، هم: ” ياسر الشهراني، محمد البريك، محمد كنو، نواف العابد، محمد جحفلي، عمر خربين، ونيكولاس ميليسي “، إضافة إلى قيام بعض الجماهير الهلالية برمي علب المياه على أرضية الملعب بعد نهاية اللقاء مباشرة، وسط توثيق مراقب الاتحاد الآسيوي لذلك بالتصوير.