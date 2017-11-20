هل يعاقب الاتحاد الآسيوي نادي الهلال؟
ينتظر أن يصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقوبات عدة على نادي الهلال بسبب بعض المخالفات التي وقع فيها، في لقاء الفريق ضد أوراوا الياباني.
ويحصل 7 من لاعبي الأزرق على إنذارات خلال مجريات اللقاء، هم: ” ياسر الشهراني، محمد البريك، محمد كنو، نواف العابد، محمد جحفلي، عمر خربين، ونيكولاس ميليسي “، إضافة إلى قيام بعض الجماهير الهلالية برمي علب المياه على أرضية الملعب بعد نهاية اللقاء مباشرة، وسط توثيق مراقب الاتحاد الآسيوي لذلك بالتصوير.
ابو الغريب[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 3 ساعات
لا اتحدا هذا فريق مدلل
المهاجر[ عدد التعليقات: 537 ] نشر منذ 3 ساعات
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
هااااوي[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 3 ساعات
يحق له يتدلل الي يدلله بطولاته نادي كبير فريق يبحث عن حصد البطولات وغيره يبحث على كيفية تعطيله فرق الطموح .
M-512[ عدد التعليقات: 639 ] نشر منذ 3 ساعات
الهلاليين ماعندهم روح رياضية متعصبين للأسف الشديد.
عليان[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 2 ساعتين
لو المباراه اقيمه في طهران بنفس الاجواء واكثر صخابه
هل يجراء الاتحاد الاسيوي الضعيف على معاقبه انديه ايران او منتخباتها ؟؟؟!!!!
انا ما عمري شفت اي عقاب طال انديه ايران او منتخباتها من الاتحاد الاسيوي
ناعيك عن رفع الشعارات السياسية والدينيه
مره رافعين شعار (( الموت ل آل خليفه )) 🙂 وال خليفه هو رئيس الاتحاد الاسيوي هههههه مزهريه
ولد المدينه[ عدد التعليقات: 146 ] نشر منذ 41 دقيقة
الان حاسين ان البطوله قربت وماهم لا قين عذر ابشرو الهلال جاهز لاى جزاء