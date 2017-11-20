تبرعات ولي العهد تتوالى بدعم أعمال الخير بـ93 مليون ريال لأكثر من 21 ألف مستفيد

علي القحطاني(صدى):

بالتزامن مع تنفيذ تطلعات رؤية السعودية 2030 الساعية إلى الارتقاء بفئة محدودي الدخل والفقراء والأرامل والمطلقات وراغبي الزواج والمعسرين، ودعمهم بطرق غير تقليدية؛ حتى يرتقوا بقدراتهم ومهاراتهم الشخصية، ومن ثم يعتمدون على أنفسهم في كسب رزقهم، توالت تبرعات سمو ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، على الجمعيات الخيرية في جميع مناطق السعودية، إلى أن بلغت حتى هذه اللحظة 93 مليون ريال، أوفت بمتطلبات 21846 مستفيدًا ومستفيدة من خلال 24 جمعية خيرية قابلة للزيادة في الفترة المقبلة.

ويأتي هذا الدعم السخي في إطار مشروع “دعم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للجمعيات الخيرية في جميع مناطق السعودية”، الذي يعمل وفق عدد من الأهداف والمبادئ والأسس الثابتة؛ لضمان تقنين واستدامة إيصال هذا الدعم بلا انقطاع لهذه الجمعيات.

وعُرف عن سمو ولي العهد حبه لفعل الخير؛ إذ يدرك يحفظه الله أهمية الوقوف بجانب جميع الفئات ذات الدخل المحدود، وتفقد أحوالهم، وتأمين احتياجاتهم في أسرع وقت ممكن متجاوزًا أي عقبات بيروقراطية، أو أي معوقات مالية قد تعطل وصول المساعدات إليهم، متبعًا في ذلك نهج جده المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه ووالده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله ـ، ومن قبله ولاة الأمر ملوك السعودية يرحمهم الله ـ.

ويوزع هذا المشروع جهوده ليشمل جميع مناطق السعودية، وفئات الجمعيات الخيرية كافة.. والهدف منه المساهمة في تمكين الجمعيات الخيرية من تحقيق أهدافها، بما يسهم في بناء وتمكين أفراد المجتمع، وتعزيز الأثر الاجتماعي للقطاع غير الربحي، وزيادة مساهمته. والدعم المقدم من المشروع قد تجاوز 93 مليونًا.

وكان آخر تبرعات سمو ولي العهد أمس بـ (12) مليون ريال من حسابه الخاص للجمعيات الخيرية في المنطقة الجنوبية؛ وذلك يأتي استكمالاً للدعم المقدم للجمعيات الخيرية ضمن مشروع “دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للجمعيات الخيرية في جميع مناطق السعودية”.

وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين في المنطقة الجنوبية (10.166) مستفيدًا ومستفيدة، شملت 7 فئات. وبلغت نسبة المستفيدين من الدعم الموجَّه للأيتام 67‎ %‎، فيما كانت نسبة الدعم للأسر المحتاجة 15 %‎، وبلغت نسبة الدعم الخيري للأرامل والمطلقات 7 %‎، فيما تلقت الرعاية الصحية 4 %‎ من الدعم، وبلغت نسبة الدعم الخيري لذوي الاحتياجات الخاصة والشباب والفتيات المقبلين على الزواج 3 %‎ لكل منهما، و 1 %‎ لمرضى السرطان.