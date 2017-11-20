تفاصيل أول بلدية للنساء فقط في المملكة

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن اتجاه أمانة منطقة المدينة المنورة إلى استحداث بلدية نسائية وفق التنظيم الإداري للأمانة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تحوي عددا من الأقسام وتضم مركز معاملة نسائيا وبعض الأقسام.

وأوضحت المصادر، أن البلدية النسائية ستتبع وكيل الأمين لشؤون البلدية الفرعية والضواحي، وتضم إدارة للخدمات العامة ومركز معاملة، وإدارة للشؤون الرقابية، وتتكون من أقسام للعمليات الرقابية والتجهيز والأمن والنظافة والحركة وإدارة للعلاقات العامة والإعلام، وأخرى للموارد البشرية، وتحوي كذلك قسما للتدريب والتطوير، وفقا لصحيفة الوطن.