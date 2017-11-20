الوزاري العربي يطالب أمريكا بإعادة النظر في قرار إغلاق مكتب ” التحرير الفلسطينية “

القاهرة(صدى):

دعا مجلس وزراء الخارجية العرب، الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في قرارها الخاص بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن، والسماح باستمرار عمله بجميع مهامه المعتادة لتعزيز التواصل بين الإدارة الأمريكية ودولة فلسطين، عبر كل القنوات الرسمية بما فيها هذا المكتب، بما يؤدي إلى إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية – إسرائيلية جادة وهادفة لتحقيق السلام الدائم والعادل.

وأعاد مجلس الجامعة العربية التأكيد في بيان أصدره -في ختام اجتماعه الطارئ الذي عقد اليوم بمقر الجامعة العربية-، بشأن “قرار الإدارة الأمريكية بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وتداعيات هذا الأمر على عملية السلام فى الشرق الاوسط”، على التزام الدول العربية بالسلام العادل والشامل في المنطقة، كخيار استراتيجي واستمرار الانخراط الإيجابي بكل الجهود الهادفة لتحقيق السلام الدائم والشامل على أساس حل الدولتين ووفق مبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.