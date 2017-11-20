العدل تكشف تفاصيل قضية الصكوك المشبوهة في الباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

كشفت مصادر، عن إلغاء وزارة العدل 44 صكا مشبوها صادرة عن محكمة الباحة منذ 9 أعوام وفاقدة للضبوطات والإجراءات والحيثيات النظامية المتبعة في إخراج حجج الاستحكام.

وأوضحت المصادر، أن مساحة الصكك تزيد على نصف مليون متر مربع، مؤكدة أن الهيئة العليا لمكافحة الفساد معنية باستعادة ما تم صرفه من تعويضات للصكوك الملغاة، وإيداعها في خزينة الدولة، خصوصا أن تعويضاتها تجاوزت 200 مليون ريال.

وكانت لجنة وزارية مشكلة من الداخلية والعدل والشؤون البلدية والقروية والمالية والزراعة ومن المحكمة العليا وهيئة الرقابة، باشرت التحقيق مع قضاة وموظفي دولة ورجال أعمال في الباحة، بقرار صادر من مجلس الوزراء، إثر تجاوزات إدارية كشفت تورطهم في استخراج وتسهيل إخراج حجج استحكام وصكوك تملك لعدد من الأراضي المملوكة لأهالٍ وللدولة، وأخرجت 44 حجة استحكام ناقصة الحيثيات، ومشكوك في أصولها، وضبوطها.