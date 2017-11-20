المستشارة الألمانية تفشل في تشكيل ائتلاف حكومي

برلين(صدى):

أبدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء أمس الأحد، ” أسفها ” لفشل مفاوضات تأليف حكومة منبثقة من الانتخابات التشريعية الأخيرة.

ووعدت المستشارة الألمانية أمام صحفيين ببرلين ” بأن تفعل كل ما بوسعها من أجل إدارة البلاد بشكل جيد خلال الأسابيع الصعبة المقبلة “.

وأعلن حزب الليبراليين الألمان، انسحابه من المفاوضات التي تجريها المستشارة أنجيلا ميركل لتشكيل ائتلاف حكومي منبثق عن الانتخابات التشريعية، ما يعني فشل هذه المفاوضات التي استمرت أكثر من شهر.