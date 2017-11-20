طالب يشج وجه قائد مدرسة في محايل

محمد بن طحيطح(صدى):

كشفت مصادر، عن قيام طالب بشج وجه قائد مدرسة في مركز بحر أبو سكينة بمحايل برميه بحجر، أمس الأحد، ما أدى إلى إحداث جرح كبير تحت عين قائد المدرسة.

وأكدت المصادر، أن السلطات الأمنية في شرطة مركز بحر أبو سكينة فتحت ملف التحقيق في قضية اعتداء الطالب على قائد المدرسة، بعدما تم نقل المصاب إلى مستشفى محايل العام ليخضع للفحوصات الطبية اللازمة، وأجرى له عملية مصغرة، تمثلت في ترقيع الإصابة بأربع غرز.

وأوضحت المصادر، إدارة التعليم ستبدأ تحقيقاتها اليوم الاثنين، بتشكيل لجنة من الأقسام ذات العلاقة في الإدارة التعليمية للتحقيق في ملابسات القضية وتطبيق اللوائح والأنظمة، بعدما تنازل الطرفين في أروقة مركز الشرطة.