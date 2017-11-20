طالب يشج وجه قائد مدرسة في محايل
كشفت مصادر، عن قيام طالب بشج وجه قائد مدرسة في مركز بحر أبو سكينة بمحايل برميه بحجر، أمس الأحد، ما أدى إلى إحداث جرح كبير تحت عين قائد المدرسة.
وأكدت المصادر، أن السلطات الأمنية في شرطة مركز بحر أبو سكينة فتحت ملف التحقيق في قضية اعتداء الطالب على قائد المدرسة، بعدما تم نقل المصاب إلى مستشفى محايل العام ليخضع للفحوصات الطبية اللازمة، وأجرى له عملية مصغرة، تمثلت في ترقيع الإصابة بأربع غرز.
وأوضحت المصادر، إدارة التعليم ستبدأ تحقيقاتها اليوم الاثنين، بتشكيل لجنة من الأقسام ذات العلاقة في الإدارة التعليمية للتحقيق في ملابسات القضية وتطبيق اللوائح والأنظمة، بعدما تنازل الطرفين في أروقة مركز الشرطة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22752 ] نشر منذ 4 ساعات
هاالحين هذيلن طلاب
ولا مقاولين فتح شوارع
فوجيه خلق الله🤔
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38305 ] نشر منذ 1 ساعة
الصلح خير ,,
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1549 ] نشر منذ 1 ساعة
الزوابع تزداد
تارة معلم يعتدي ع طالب
وتارة طالب يعتدي ع معلم
او قائد مدرسة وكذلك الحال مدارس البنات\السبب الحقيقي من وجهة نظري
هو ضعف الوازع الديني وشحن الطالب ضد المعلم والعكس كذلك هناك فجوة كبيرة
جداُ بين كثير من الطلاب وكثير من المعلمين هناك تعالي واستكبار يتكلم بعضهم من انفه
وكأن المدرسة وما ملكت هي اقطاعية من ممتلكاته ويتم استعباد ابناء خلق الله
وكبح نفسياتهم وكثر الضغط يولد الانفجار
هذا ليس مبرر أي عمل عدواني وحشي بربري سواء من بعض
مدعي انهم مربي اجيال ورسل السلام او بعض مدي انهم طلاب ذو قيم واخلاق