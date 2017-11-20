“شبيجل أون لاين”: المملكة تلغي زيارة مسؤول رفيع المستوى إلى برلين

نايف السالم (صدى):

ذكرت شبكة “شبيجل أون لاين” الألمانية أن المملكة قررت إلغاء زيارة مسؤول رفيع المستوى إلى برلين.

وأوضحت الشبكة أن هذا التطور يأتي عقب استدعاء السعودية أمس الأول السبت سفيرها لدى برلين للتشاور، إضافة إلى تسليم السفير الألماني لدى الرياض مذكرة احتجاج على التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل خلال لقائه نظيره اللبناني، التي وصفها مصدر في وزارة الخارجية السعودية بالمشينة وغير المبررة.

ووفقًا للشبكة الألمانية، كان من المقرر أن يجري المبعوث الخاص بالإغاثة الإنسانية في اليمن محادثات مع مسؤولي وزارة الخارجية الألمانية في برلين، لكن السعودية ألغت الزيارة التي كانت مقررة في نهاية الأسبوع الجاري.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية قد أكد أمس الأول السبت عدم صحة التصريحات التي أدلى بها وزير خارجية ألمانيا؛ إذ قال المصدر في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية: “إن تلك التصريحات تثير استغراب واستهجان المملكة العربية السعودية. وتعتبر السعودية أن مثل هذه التصريحات العشوائية المبنية على معلومات مغلوطة لا تدعم الاستقرار في المنطقة، وأنها لا تمثل موقف الحكومة الألمانية الصديقة، التي تعدها حكومة السعودية شريكًا موثوقًا في الحرب على الإرهاب والتطرف، وفي السعي لتأمين الأمن والاستقرار في المنطقة “.