إمارة مكة تنبه المواطنين لأخذ الحيطة بسبب أحوال الطقس

حذرت إمارة منطقة مكة المكرمة جميع محافظات المنطقة ومراكزها، من تأثر أجواء المملكة من حالة مطرية وعواصف رعدية على نطاق واسع من وسط وغرب وشرق المملكة، حسب ما ورد من توقعات هيئة الأرصاد خلال الأسابيع المقبلة بما فيها هطول أمطار على المنطقة.

جاء ذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، حيث وجهت بأخذ الحيطة والحذر مع متابعة الأحوال الجوية ورفع الجاهزية بما يضمن سلامة وحماية الأهالي كلٌّ حسب اختصاصه.

وتشهد أحوال الطقس حالة من عدم الاستقرار، اليوم الأحد، ويوم غد الاثنين، فيما تشتد الحالة يوم الثلاثاء على سواحل البحر الأحمر.

وتهطل أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمالية، كما يتوقع بحسب ما ذكر خبراء أحوال الطقس هطول زخات من الأمطار الرعدية، على بعض أجزاء تبوك والجوف والحدود الشمالية بما في ذلك سواحل البحر الأحمر الشمالية، في حين تشتد الحالة يوم الاثنين لتطول تبوك وسواحلها وحائل والحدود الشمالية.