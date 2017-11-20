المنتخب السعودي للتايكوندو يحقق 6 ميداليات في بطولة فرنسا الدولية

نواف السالم(صدى):

حقق المنتخب السعودي للتايكوندو خلال مشاركته في بطولة فرنسا المصنفة عالمياً G1 6 ميداليات ” 3 ذهبيات وفضيتان وبرونزية واحدة ” وسط مشاركة 745 لاعباً يمثلون 30 دولة .

وجاءت الميداليات الذهبية عن طريق علي المبروك في وزن 78 كجم وعبدالله القرني في وزن 73 كجم ، وفيصل العلي في وزن 59 كجم ، فيما نال الفضة رياض حمدي في وزن 45كجم ، ومحمد السويق في وزن 73 كجم ، وحقق الميدالية البرونزية فراس غانم في وزن 51كجم .

وتأتي المشاركة في بطولة فرنسا ضمن استعدادات منتخب الشباب لبطولة العالم والتصفيات المؤهلة إلى أولمبياد بيونس آيرس 2018، حيث تم إشراك محمد السويق و رياض حمدي ” فئة الناشئين ” في هذه البطولة لتطويرهم مستواهما وتجهيزهما للمشاركات القادمة .

ويشرف على المنتخب في البطولة المدير الفني للمنتخبات عزيز اشرقي والمدربان الوطنيان محمد القحطاني وفهد الدويسان ، إضافة إلى إداري المنتخب سعود الهاشل.

من جانبه عبر رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري عن سعادته بما حققه الأخضر في البطولة ، مشيراً إلى أن الخطط التي رسمت للاعبي المنتخب للمشاركات في التنافس الدولي والقاري تم تحقيق معطيات كبيرة منها بهذا الشأن وتحقيق الذهب في المنافسات الماضية وهو ما يعد تأكيداً على أن الأرقام المتقدمة هدفنافي ضل الدعم الذي نجدة من المسئولين بقطاع الرياضة في المملكة .