حرس الحدود ينقذ مركبين في جازان

حسن الجعفري(صدى):

أنقذت دوريات حرس الحدود البحرية في جازان مركبين تعرضا للخطر في عرض البحر، بعد أن نفذ وقود الأول، وتعطل الثاني.

وأوضح الناطق الإعلامي لحرس الحدود بمنطقة جازان الرائد عامر الشهراني أن مركز القيادة والسيطرة تلقى بلاغًا من قائد إحدى الوسائط المصرح لها بالإبحار عن تعطل الواسطة في عرض البحر، وعلى متنها ثمانية مواطنين، وعلى الفور تم تحديد موقعه، وتوجيه إحدى الدوريات البحرية القريبة من الموقع لمساعدته، وعند وصول الدورية، وبعد الكشف على الواسطة تبين أنها بحاجة للوقود فقط، وقد تم تزويدها بالوقود قبل أن تعود لنفس المركز البحري الذي تم التصريح لها.

وأضاف: ” وفي حالة أخرى، تم رصد هدف متوقف في عرض البحر، وبعد توجيه إحدى دوريات حرس الحدود لموقعه تبين أنها واسطة نزهة متعطلة، تم تقديم المساعدة اللازمة، ثم سحبها إلى مرسى مركز بيش لإصلاحها ” .

وتابع: ” أن جميع طواقم وركاب الواسطتين لم يتعرضوا للأذى، وقد قدموا شكرهم لحرس الحدود على سرعة الاستجابة وتقديم المساعدة والعون لهم ” .