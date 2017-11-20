بالفيديو.. سلطان بن سلمان: المملكة أكبر اكتشاف مخفي يحتاج العالم أن يتعرف عليه 

نايف السالم(صدى):

قال رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان، إن المملكة ترغب في تطوير قطاع السياحة بصورة كبيرة.

وأضاف عبر حواره مع ” CNN ” الأمريكية أن السعودية تعد أكبر اكتشاف مخفي يحتاج العالم أن يتعرف عليه عن قرب، لما فيها من ثروات وتراث وحضارة وإمكانات مميزة للاستكشاف والتجربة.

وأشار الأمير سلطان، في مقابلة مع إلى معالم التغير الجذري في قطاع السياحة، الذي تنوي قيادة المملكة تنفيذه خلال الفترة المقبلة، ومن بينها التأشيرات السياحية والتسهيلات المقدمة للسائحين، لافتاً إلى أن المملكة سهّلت الإجراءات للسائح الأجنبي ليدخل السعودية، وأن هنالك منذ الآن تدفقا كبيرا للسياح الأجانب.

وقال الأمير سلطان أن السعودية تشهد حالياً تحركا كبيرا في قطاع السياحة وتتمثل في وسائل التنقل التي تحوي أفضل بنية تحتية في الشرق الأوسط، من شبكة مطارات ضخمة ووسائل نقل مكتملة وقطاع خدمات وفندقة عالية المستوى.