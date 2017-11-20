تفاصيل.. استدراج طفل وسكب مادة حارقة عليه أمام منزله بـ ” العلا “

نايف السالم(صدى):

في لحظة انتزعت الرحمة من قلوب الجناة، قام إثنين من أبناء أحد الأحياء بمحافظة العلا بسكب الماء الحار على طفل يدعى فصل.

وحكى والد الطفل تفاصيل تعرُّض ابنه لسكب ماء حار عليه أمام منزله، على يد إثنين من أبناء الحي الذي يقطنون فيه بمحافظة العلا.

وقال والد الطفل ” أن ابنه فيصل يعاني إعاقة حركية في يده اليسرى منذ ولادته. ومنذ أن كان عمره 9 أشهر وهو يراجع به مستشفى الحرس الوطني.

وتابع: أنه في مساء يوم 11 ـ2 ـ 1439 هـ خرج ابني الذي يدرس في الصف الثاني الابتدائي، والذي يبلغ من العمر ثماني سنوات، من المنزل، وحينها طلب منه اثنان من أبناء الحي فور خروجه المجيء لهما، وسكبا عليه ماء حارًّا، استقر على أجزاء متفرقة من جسمه؛ ما تسبَّب له بتشوهات. وفقاً لـ “سبق”.

وعلى الفور نقلت ابني للمستشفى وفي الطريق كنت أشاهد بقايا الجلد على الأرض من شدة الحرق الذي تعرَّض له. و بادر الأطباء حينها بإجراء الإسعافات الأولية.

وأردف حضرت الجهات الأمنية، وذكرت لهم اسمَي من تعرَّضا لابني بالماء الحار، ومنزلَيْهما. واليوم، وبعد 8 أيام، تقدمت لمحافظ العلا، وتم التوصل لوليَّيْ أمر من اعتديا على ابني”.

وأشار إلى أن ابنه تم تنويمه بالمستشفى حتى طلبوا منه الخروج في يوم 19 ـ 2ـ 1439 هـ لاستكمال علاجه في المنزل، لافتاً إلى لا يزال يعاني حتى اليوم من الآلام”.