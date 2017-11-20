فيديو.. الخثلان: الشيلات مباحة بشرط!

عادل الحربي(صدى):

أكد عضو هيئة كبار العلماء ورئيس الجمعية الفقهية السعودية، الدكتور سعد الخثلان، أن سماع الشيلات والأناشيد مباحة، بشرط خلوها من المعازف، وأن تكون كلماتها بعيدة عن إثارة النعرات القبلية.

وأوضح الخثلان، ردا على سؤال حول حكم الشيلات، خلال استضافته في برنامج ” الجواب الكافي ” على قناة ” المجد ” ، أن الأناشيد والشيلات إذا كانت كلماتها بعيدة عن إثارة النعرات القبلية فإنها مباحة، شريطة ألا يصاحبها معازف “.

وأشار الخثلان إلى أن الشيلات تعد من الشعر المنغم، والذي سمح به النبي – صلى الله عليه وسلم – مستشهداً بواقعة ” أنجشة ” ، الذي كان يلقي الشعر المنغم بحضرة النبي.