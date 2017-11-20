أمطار غزيرة تُسيل الأودية في تبوك

محمود البلوي(صدى):

شهدت ضواحي محافظة الوجه، وجنوب تبوك، وكذلك محافظة تيماء، أمس الأحد، أمطاراً ما بين متوسطة إلى غزيرة سالت على إثرها الأودية والشعاب، حيث سالت أودية الرمضة، ووادي المعظم، فيما يتوقع بإذن الله هطول مزيد من الأمطار خلال هذا الأسبوع.

من جهتها، حذرت مديرية الدفاع المدني في تبوك المواطنين والمقيمين من سلوك طريقي البديعة والمعظم؛ نظراً إلى وجود جريان سيول وادي الرمضة بمركز البديعة جنوب مدينة تبوك، ووادي المعظم جنوب شرق تبوك، واحتمالية استمرار ذلك.