فيديو.. تفاصيل بكاء طفلة بشدة في أحضان أبيها

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر بكاء طفلة بشدة في أحضان أبيها، مما أثار عاطفة متداولو الفيديو.

وأوضح والد الطفلة أمين بابعير، أن طفلته لم تشاهده منذ عامين، مرجعا سبب طول هذه المدة من الحرمان هو خلافه مع زوجته التي تركت المنزل برفقة أبنائها ومنعه من رؤية أولاده الثلاثة منذ عامين.

وأكد بابعير، في تصريحات هاتفية له لبرنامج ” الراصد ” على شاشة الإخبارية، أن له طفلا أيضا يبلغ من العمر سنة وسبعة أشهر ولم يره منذ ولادته، مشيرا إلى أنه رأى ابنته عند خروجها من مدرستها وليس باتفاق بينه وبين زوجته على الرؤية.