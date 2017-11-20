المالكي: فلسطين تقف مع أشقائها في مواجهة الاعتداءات على الأمن العربي

القدس(صدى):

قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، إن دولة فلسطين لديها التزام مطلق حيال الأمن القومي العربي.

وأدان المالكي في كلمته , خلال مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية بالجلسة المغلقة لمناقشة كيفية التصدي للتدخلات الإيرانية في الدول العربية وتقويضها للأمن والسلم العربي، إطلاق الصاروخ الباليستي من قبل عملاء إيران في اليمن باتجاه مدينة الرياض، والعمل التخريبي بتفجير أنابيب النفط في مملكة البحرين.

وأشار إلى أن دولة فلسطين تقف بقوة مع أشقائها العرب في مواجهة الاعتداءات وغيرها، مثل ما تقف تلك الدول مع فلسطين في نضالها ضد الاحتلال الإسرائيلي لتثبيت دولتها المستقلة على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها.