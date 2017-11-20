صور.. أمير الباحة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الغامدي

إبراهيم الزهراني(صدى):

نقل صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يحفظهما الله لذوي شهيد الوطن وكيل رقيب ضاوي بن محسن الغامدي أحد منسوبي القوات البرية المرابطة بالحد الجنوبي .

جاء ذلك أثناء زيارة سموه مساء اليوم الأحد منزل الأسرة بمركز كرا التابع لمحافظة العقيق ، وكان في إستقبال سموه لدى وصوله شيخ قبيلة رفاعة عبدالله بن بخيت الغامدي ورئيس مركز كرا محمد غرم الله الغامدي ووالد الشهيد محسن بن عزيز الغامدي وأخوان وأقارب الشهيد.

ودعا سموه الله للشهيد بالرحمة والمغفرة وان يسكنه فسيح جناته وقال بأننا جميعا نفخر بهؤلاء الأبطال والذين بذلوا ارواحهم دفاعا عن حياض هذا الوطن الغالي مسطرين بذلك أسماءهم في سماء الفخر والمجد .

من جانبهم أعرب ذوي الشهيد عن بالغ شكرهم وإمتنانهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير منطقة الباحة على تعازيهم ووقفتهم المشرفة والتى كان لها بالغ الأثر في نفوسهم معربين عن فخرهم وإعتزازهم بالشهيد البطل وقالوا بأننا جميعا فداء للوطن داعين الله بان يحفظ للمملكة أمنها واستقرارها وان ينصر جنودنا البواسل المدافعين عن وطننا الغالي .

هذا وقد رافق سموه أثناء زيارته لمنزل أسرة الشهيد وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري ومدير شرطة منطقة الباحة اللواء علي بن محمد ال هادي ومدير عام مكتب سمو امير المنطقة احمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالامارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي وعدد من المسؤولين .