بالفيديو .. سعيد العويران: هذه رسالتي لرئيس الشباب القادم

نواف السالم(صدى):

أكد سعيد العويران، نجم الكرة السعودية أن وضع فريق الشباب حالياً لا يرضي محبي وجماهير النادي، والفريق بحاجة إلى فوز وإن شاء الله يتحقق أمام الفيحاء في المباراة المقبلة”.

وأضاف: ” ناصر الشمراني لاعب كبير وخروجه من فريق الهلال كان بسبب كراهية شخص الجميع يعرفه، والشباب كان يحتاج إلى مدرب ينتشل المجموعة، ولم يكن بحاجة للمدرب لوطني سامي الجابر “.

أكمل سعيد العويران، بقوله: ” وفقاً لما أعرفه، كان هناك حرب في فريق الشباب بين سامي الجابر وبعض نجوم الفريق مثل القائد أحمد عطيف وغيره، وعبدالله الأسطا من اللاعبين اللي “طفشهم سامي” وطلعوا من الشباب، ورسالتي إلى رئيس الشباب القادم .. “اذا ما عندك فلوس لا تجي”.