رئيس الهلال السابق يتوقع فوز الزعيم بالكأس الأسيوية

طلال الغامدي(صدى):

توقع الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس الهلال السابق، أن يحقق الهلال نتيجة إيجابية، في مباراة العودة في نهائي كأس آسيا أمام أوراوا الياباني المقرر لها السبت المقبل، على ملعب سايتاما باليابان، يعوض بها التعادل بهدف لكل فريق في مباراة الذهاب التي جرت أمس السبت في الرياض.

وكتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” يقول، ” نتيجة مباراة البارحة في ذهاب نهائي آسيا لا تعكس مجريات المباراة فقد أضعنا الكثير من الفرص السهلة وكنا الأفضل، ولا شك أن النتيجة من صالح أوراوا الياباني كون مباراة الإياب في أرضه وستكون مباراة صعبة ولكني أثق بأن الهلال قادر أن يسجل هناك بعون الله ويحقق الصعب ” .