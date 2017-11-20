” محافظ هيئة توليد الوظائف ” يعلن 4 مجالات تناسب عمل المرأة

علي القحطاني(صدى):

أعلن محافظ هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة عمر البطاطي، عن 4 مجالات تلائم عمل المرأة السعودية هي: التسويق والدعاية والإعلان، المحاسبة والتدقيق، تطوير البرمجيات، الصيدليات.

وقال البطاطي، خلال مؤتمر تنمية الموارد البشرية الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة جدة، إن برنامج توطين الوظائف للنساء يُعد وسيلة متكاملة لمواءمة مخرجات التعليم الحالية والباحثات عن عمل، مع فرص عمل ملائمة لهن.

يُذكر أن وزارة العمل بدأت في 21 أكتوبر الماضي، في تطبيق المرحلة الثالثة من تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، في محاولة لخفض معدلات البطالة لدى الإناث، التي وصلت إلى 33.1% نهاية الربع الثاني من 2017‏، بعد أن كانت 34.5% بنهاية عام 2016.