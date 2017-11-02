بالصور| إيفانكا ترامب بين السيدات الأكثر نفوذًا بالعالم بصحبة ثلاث سيدات عربيات

واشنطن (صدى):

تصدرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، القائمة السنوية لمجلة فوربس الأمريكية للنساء الـ 100 الأكثر نفوذا في العالم للعام السابع على التوالي، تلتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وشملت كذلك إيفانكا ترامب وثلاث سيدات عربيات.

وحلت، ميليندا غيتس، زوجة الملياردير الأميركي بيل غيتس، ورئيسة مؤسسة بيل آند ميليندا غيتس الخيرية، في المرتبة الثالثة، تلتها سيدة الأعمال الأميركية شيريل ساندبيرغ، كبيرة مسؤولي التشغيل في شركة فيسبوك، ثم المديرة التنفيذية لشركة جنرال موتورز، الأميركية ماري بارا.

وضمت قائمة فوربس لهذا العام سيدة الأعمال السعودية لبنى العليان في المرتبة 59.

وشملت القائمة أيضا سيدتين إماراتيتين هما: لبنى بنت خالد القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ورئيسة جامعة زايد، في المرتبة 36، وسيدة الأعمال رجاء عيسى القرق، في المرتبة 90.

كما ضمت القائمة أيضا الشيخة حسينة واجد، رئيسة وزراء بنغلاديش، في المرتبة 30، وزعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي، في المرتبة 33.

وللمرة الأولى، انضمت إيفانكا ترمب، ابنة الرئيس الأميركي، للقائمة وحلت في المرتبة 19، كما ضمت القائمة المرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون، في المرتبة 65.