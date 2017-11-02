تعليم الرياض يتفقد المدارس استعداداً لدخول فصل الشتاء وموسم الأمطار

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

وجه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي كافة مديري ومديرات مكاتب التعليم وقائدي وقائدات المدارس بتكثيف الاستعدادات ومتابعة أعمال الصيانة اللازمة وتفقد المباني المدرسية استعدادا لاستقبال لدخول فصل الشتاء خلال الفترة المقبلة وما يصاحبه من أمطار وأجواء تتطلب الاستعداد الجيد وبضرورة المتابعة المستمرة لصيانة المباني حتى يتم توفير بيئة آمنة للجميع .

وأوضح الوهيبي أن سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات مقدمة على جميع الاعتبارات مؤكدا على جميع منسوبي الجهات التابعة للإدارة بتفعيل الشراكة مع الجهات المختصة وذات العلاقة ( الشرطة, الدفاع المدني, الهلال الأحمر) وذلك من خلال تدريب الطلاب وتهيئتهم وتفعيل التواصل في حالة وجود مشاكل لا قدر الله مضيفا أن الإدارة حريصة على تعزيز الأمن والسلامة وذلك بالصيانة الدورية للمباني والتأكيد على قادة المدارس بإصلاح الخلل أو الرفع للإدارة حتى يتم التعامل معها وحلها قبل وقوع الكوارث لا قدر الله .

من جهته بين مدير الأمن والسلامة الأستاذ حميدي العنزي أن الإدارة وضعت مجموعة من الإجراءات اللازم عملها من الجهات التابعة للإدارة منها الاهتمام بنظافة مجاري صرف مياه الأسطح ونظافة المزاريب وفحص مخارج الطوارئ والتأكد من خلو الأسطح ومرافق المباني من أي مخلفات أو تكدس لأي رجيع بحيث تتم المعالجة لهذه المشاكل إن وجدت بأسرع وقت كما تم التنبيه على المدارس بتدريب الطلاب والطالبات على خطط الإخلاء الوهمية بشكل مستمر وتفعيل نظام البلاغات الإلكتروني الخاص بالمدرسة في حال وجود أي حالة طارئة من خلال الموقعهنا واستمرار تفعيل جداول المناوبة اليومية لدخول وخروج الطلاب والطالبات والتأكد من إغلاق مصادر الطاقة بعد الانتهاء من الدوام.