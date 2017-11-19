بالفيديو.. ضبط المخالفين لنظام الإقامة بحيي ” الكرنتينا ” و ” غليل ” بجدة

نايف السالم(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد مداهمة الجهات الأمنية المشتركة في محافظة جدة للمخالفين لنظام الإقامة في حيي ” الكرنتينا ” و ” غليل ” .

وأظهر مقطع الفيديو قوات الأمن، وهي تقتحم المنازل والأوكار وتخرج المخالفين منها، حيث كانت قد حددت الأماكن المعنية بالتفتيش قبل شهر من الآن، وفق ما أكده أحد رجال الأمن.

وكانت الجهات الأمنية قد أعلنت أمس السبت ضبط 23 ألف مخالف خلال 72 ساعة منذ بدء المرحلة الجديدة من حملة ” وطن بلا مخالف ” .