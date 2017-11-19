رئيس زيمبابوي يرفض التنحي

هراري(صدى):

أكد روبرت موجابي، رئيس زيمبابوي، بطريقة عملية رفضه فكرة التنحي عن الحكم، إذ تعهد اليوم الأحد برئاسة مؤتمر الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي، الحزب الحاكم الشهر المقبل.

وقال موجابي في خطاب نقله التلفزيون الرسمي إنه يقر بالانتقادات الموجهة إليه من الحزب الحاكم ومن الجيش والمواطنين لكنه لا يعلق على إمكانية تنحيه.

جدير بالذكر أن الحزب الحاكم أعطى مهلة 24 ساعة لموجابي للتنحي من منصب رئيس البلاد أو مواجهة إجراءات لعزله وذلك في مسعى لإيجاد نهاية سلمية لحكمه بعد حدوث انقلاب فعلي.