إسرائيل: استئناف استجواب نتنياهو في قضايا فساد

فلسطين(صدى):

استجوبت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مقر إقامة نتنياهو الرسمي في القدس، للمرة السادسة في تحقيق يتعلق بقضايا الفساد، عقب وصول محققون من الشرطة بعد ظهر اليوم إلى المقر حيث جرت الاستجوابات السابقة.

ورفضت الشرطة ومكتب نتنياهو التعليق على زيارة المحققين، لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت دون الإشارة إلى مصادرها أنه تم استجوابه مجددا، وقالت إن جلسة المقابلة استغرقت عدة ساعات.

وكان نتنياهو قد كرر في ختام جولة التحقيق السابقة القول إن هذه التحقيقات ” لن تفضي إلى شيء ” .

هذا وخضع المحاميان دافيد شيمرون ويتسحاق مولخو خلال الأيام الماضية لجلسات تحقيق مع الشرطة بشبهة إساءة الائتمان في قضية الغواصات.

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية، قد أعلنت في أغسطس الماضي، أنها تشتبه رسمياً في تلقي نتنياهو رشاوى وقيامه بممارسة الاحتيال وإساءة الأمانة، في الملفين المذكورين.