بالفيديو.. مصاب بالتوحد يروي تفاصيل واقعة الاعتداء عليه

حمود العنزي(صدى):

قال الشاب ذو الاحتياجات الخاصة، علي البوجابر، الذي ظهر في مقطع الاعتداء عليه بالضرب من قبل 3 مواطنين، أن المعتدين عليه دفعوه، وضربوه، إضافة إلى السخرية منه، أثناء ذهابه بالعربة إلى سوق الخضار للعمل، للاكتساب بغرض الإنفاق على نفسه وأخواته الثلاث المعاقات.

من جانبه، قال خال الشاب، سلمان العويش، أن علي يتيم، ولا يحب الجلوس في البيت، بل يسعى للعمل يومياً لكسب الرزق رغم إصابته بالتوحد، شاكرا الجهات الأمنية على سرعة القبض على المعتدين.