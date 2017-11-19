القوات الجوية المصرية تحتل المرتبة الثامنة بين أقوى جيوش العالم

القاهرة(صدى):

أكد موقع ” جلوبال فير بور ” ، المتخصص في الرصد العسكري، أن الولايات المتحدة الأمريكية تملك أقوى الأسلحة الجوية بين جيوش العالم، تليها روسيا والصين، مشيرا إلى أن القوات الجوية المصرية تحتل المرتبة رقم 8 بين أقوى القوات الجوية في العالم بـ1132 طائرة حربية متنوعة.

وأتت تركيا في المرتبة رقم 9 بـ 1018 طائرة حربية، في حين يمتلك الجيش الإسرائيلي 652 طائرة حربية.

وتضم القوات الجوية المصرية أنواعًا مختلفة من الطائرات الحربية المرعبة بينها 337 مقاتلة وطائرة اعتراضية و427 طائرة هجومية، و260 طائرة نقل عسكري، و384 طائرة تدريب، إضافة إلى 257 مروحية بينها 46 مروحية هجومية.

ويصل عدد الطائرات الحربية في القوات الجوية الأمريكية إلى 13762 طائرة، بينما تمتلك روسيا 3794 طائرة حربية متنوعة، تليها الصين التي تمتلك 2599 طائرة حربية، ثم الهند التي تحتل المرتبة الرابعة بـ 2102 طائرة.