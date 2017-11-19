مدني العاصمة المقدسة يخمد حريقا بفندق يقطنه معتمرون

سعيد العجل(صدى):

أخمد الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، اليوم الأحد، حريقا في فندق بشارع الهجرة، يقطنه معتمرون من جنسيات مختلفة يقدر عددهم بـ (520) معتمرا.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أن الحادث عبارة عن اشتعال النار في ثلاجة تبريد تقع بداخل غرفة بالدور الثالث من المبنى، مؤكدا أنه جرى إخلاء النزلاء، عن طريق وحدات الإنقاذ.

وأشار الشريف إلى أنه نجم عن الحادث إصابة أحد ساكني الفندق باختناق بسيط، وتلقى العلاج اللازم وهو بصحة جيدة.