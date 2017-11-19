بالصور.. أمير الرياض يفتتح المؤتمر السعودي للتسويق

عادل الحربي(صدى):

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، فعاليات المؤتمر السعودي للتسويق، والذي يهدف للارتقاء بمفهوم التسويق وتفعيله داخل القطاعات الاقتصادية، سعياً لإنعاش الأسواق السعودية وفتح منافذ تسويقية حديثة أمام المنتجات الوطنية.

ونوه الأمير فيصل بن بندر، بالحراك الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة حالياً، بدعم كبير ومباشر من قبل القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله، وما يحظى به هذا التوجه من مستقبل واعداً بإذن الله.

مؤكداً سموه أن هذا التوجه الاقتصادي يتطلب من أبناء الوطن العمل وفق خطط مدروسة لمواكبة هذا التوجه وتحقيق التطلعات التي تنعكس إيجاباً على الوطن والمواطن.