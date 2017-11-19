بالفيديو.. ملاكم كويتي يخطف فتاة من سيارتها

خالد الظفيري(صدى):

تمكنت قوات الأمن الكويتية، من ضبط لاعب ملاكمة اقتحم سيارة فتاة كويتية وهشم زجاجها الأمامي قبل أن يخطفها.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أنه إيضاحًا لمقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول تهجم شخص على فتاة داخل مركبتها، فإن رجال قطاع الأمن الجنائي (الإدارة العامة للمباحث الجنائية)، تمكنوا من التوصل إلى كافة بيانات المذكور على الرغم من عدم وجود شكوى ضده.

وقالت الإدارة، إنه بعد تشديد عمليات البحث عنه عقب التأكد من المعلومات الواردة؛ سلم المذكور نفسه إلى مباحث القيروان، وأفاد بأن الواقعة حدثت بينه وبين فتاة يعرفها.

وكان تم تداول مقطع فيديو صورته إحدى الفتيات لتوثيق تفاصيل اعتداء لاعب الملاكمة على سيارة من نوع ليكزس بأحد شوارع الكويت.

وأظهر مقطع الفيديو قيام اللاعب بتهشيم الزجاج الأمامي للسيارة بقبضته، ثم أدخل يده في الزجاج المكسور لفتح باب السيارة من الداخل قبل أن يجذب الفتاة خارجها ويدفع بها إلى سيارته منطلقًا بسرعة، وسط صراخ فتيات أخريات كن في مكان الواقعة.