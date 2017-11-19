الحريري : سأتوجه الثلاثاء إلى مصر للقاء السيسي

باريس(صدى):

أكد رئيس الوزراء اللبناين المستقيل ، سعد الحريري، أنه سيزور مصر الثلاثاء المقبل.

وقال الحريري في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” سأتوجه الثلاثاء بزيارة الى مصر للقاء رئيس الجمهورية الصديق عبد الفتاح السيسي ” .

ووصلت صباح السبت طائرة رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري إلى العاصمة الفرنسية باريس، واستقبله لدى وصوله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وكان الحرير قد غادر في وقت سابق العاصمة الرياض، نافياً قبل مغادرته شائعات احتجازه، ومؤكداً أنه سيعود قريباً إلى لبنان.