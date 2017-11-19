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كارثة تحل بالجيش الإسرائيلي خلال عامين

كارثة تحل بالجيش الإسرائيلي خلال عامين
فلسطين(صدى):

حذرت صحيفة ” هآرتس ” الإسرائيلية من تراجع أعداد أصحاب الخبرة بين جنرالات الجيش الإسرائيلي.

وأكدت الصحيفة في مقال بعنوان ” البشرى السيئة في تعيينات الجنرالات: لم يبق للجيش سوى عدد قليل جدًا من القادة المحنكين ” ، أنه في خلال عامين سيتم تفريغ الجيش من الكفاءات والخبرات التى تؤهله على مواجهة تحديات المنطقة.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 38294 ] نشر منذ 1 ساعة

جعلهم من هاالحال واردى ,,

[ عدد التعليقات: 6108 ] نشر منذ 28 دقيقة

الله يزيدهم ويكفي المسلمين شرهم😊

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