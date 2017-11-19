كارثة تحل بالجيش الإسرائيلي خلال عامين
حذرت صحيفة ” هآرتس ” الإسرائيلية من تراجع أعداد أصحاب الخبرة بين جنرالات الجيش الإسرائيلي.
وأكدت الصحيفة في مقال بعنوان ” البشرى السيئة في تعيينات الجنرالات: لم يبق للجيش سوى عدد قليل جدًا من القادة المحنكين ” ، أنه في خلال عامين سيتم تفريغ الجيش من الكفاءات والخبرات التى تؤهله على مواجهة تحديات المنطقة.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 38294 ] نشر منذ 1 ساعة
جعلهم من هاالحال واردى ,,
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6108 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله يزيدهم ويكفي المسلمين شرهم😊