كارثة تحل بالجيش الإسرائيلي خلال عامين

فلسطين(صدى):

حذرت صحيفة ” هآرتس ” الإسرائيلية من تراجع أعداد أصحاب الخبرة بين جنرالات الجيش الإسرائيلي.

وأكدت الصحيفة في مقال بعنوان ” البشرى السيئة في تعيينات الجنرالات: لم يبق للجيش سوى عدد قليل جدًا من القادة المحنكين ” ، أنه في خلال عامين سيتم تفريغ الجيش من الكفاءات والخبرات التى تؤهله على مواجهة تحديات المنطقة.