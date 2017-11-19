بالفيديو.. ” تقنية للطيران ” : نستستهدف توطين الصناعات العسكرية

علي القحطاني(صدى):

أكدت شركة تقنية للطيران، إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، أنها تستهدف تصنيع طائرات عسكرية، من خلال 4 مشاريع كبرى بتكلفة تتجاوز مليار دولار.

ومن المقرر إنشاء خط إنتاج طائرة أنتونوف بحوالي 400 مليون دولار، وخط إنتاج طائرة بلاك هوك العامودية بقيمة 250 مليون دولار، وتجميع الطائرات الصينية من دون طيار بأكثر من 100 مليون دولار، ومصانع للهياكل بقيمة 150 مليون دولار.