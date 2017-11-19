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بالفيديو.. استشاري سلوك: طفل قلد مقلب فدهس زميله بالسيارة

بالفيديو.. استشاري سلوك: طفل قلد مقلب فدهس زميله بالسيارة
نورة الشهري(صدى):

أكد حسين الشمراني، استشاري النمو والسلوك، أن برامج المقالب التي يشاهدها الأطفال ينتج عنها تداعيات كارثية في بعض الأحيان.

وأضاف الشمراني خلال لقائه اليوم الأحد، في برنامج ياهلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أن هناك عشرات الحوادث الناجمة عن تقليد برامج المقالب، منها محاولة أحد الطلاب القيام بمقلب مع زميل له، فركب سيارته واتجه نحوه مسرعًا لإخافته؛ لكنه لم يتمالك إيقاف السيارة فاصطدمت بزميله ودهسه.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 38294 ] نشر منذ 2 ساعتين

صح كلامك ,, يجب التحذير والتنبيه لمثل هاالأمور ,,

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