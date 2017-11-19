الهلال والأسيوية المتمنعه عنه خلال السنوات الماضية يريد إرضاخها بكل السبل خلال الحقبْ الماضية والحاليه سخرت الإدارات المتعاقبه للهلال جل ما تملك من إمكانيات لكنها أبت أن تنصفهم وتنصاع (البطولة العاقه) انتهى الشوط الأول بالرياض( 1-1)وبقي الشوط الثاني بطوكيو فالجمهور الأزرق كانت له وقفات تذكر فتشكر بهذي المباراة وعلى مدى عقود من الزمن في كل نكسة أو سقطة تكون له كلمة الفصل وينشل فريقه من الكبوه ها أنتم عدتم من جديد للواجهه بفضلهم استرجعوا ماسلب منكم وردو العرفان لهم خرجوا أمام (سدني2014) تلك الليلة يجرون أذيال الخيبه فمدرجكم الأزرق كان ولازال متسلطنا ياسادة ومثير بجنباته كالعادة فجمهوركم مهيب ومخيف صداه دك مضاجع القارة بحله وترحاله ألا يستحق منكم جلب لقب القارة؟

الإدارة بقيادة (نواف بن سعد) بذلت الغالي والنفيس وعبدت الطريق لتسيد القارة من جديد هل من مجيب يالاعبي الزعيم..!!

يجب عليكم كلاعبين أن تتمتعوا بروح المحاربين وتمتلكوا عزيمة لاتلين واستشعاراً المسؤولية الملقاة على عاتقكم أرسموا البسمة على محيا جمهوركم فقلوبهم أنهكها التمني ولسان حالهم يقول للكأس المتمنعة: سنوات مضت على فراقنا فلقاؤنا أصبح شاحباً ونظراتك لنا مريبه فقد طرأت تغيرات كثيرة أرجوك لاترمقينا بتلك النظرات المؤلمة والمجحفه فنحن رفقاء الأمس أيعقل أن نكون بغياهب النسيان كنا ولازلنا نثبُ إليك في كل عام نلنا مايكفي من الإنكسارات فجسدنا أدمته السقطات وتلك السقطات خلفت ندبات تمعني في أعينينا ففيها حنين واشتياق أما أن لك أن تخضعي وتشفي مابدا لك بجسدنا من ندبات أحدثتها سنين أسيوية عجاف مللنا المكوث كثيراً على صفوف الإنتظار..