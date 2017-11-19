وزير خارجية البحرين: القرار العربي يدين إيران وأذرعها في المنطقة

القاهرة(صدى):

أكد وزير الخارجية البحريني ، خالد بن أحمد أن القرار العربي يدين إيران و أذرعها في المنطقة.

وأشار في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد ، إلى أن أول الأذرع الإيرانية المدانة هو حزب الله اللبناني الإرهابي، مؤكدا أن قرار جامعة الدول العربية يقف بكل حزم مع أمن و استقرار المملكة العربية السعودية و مملكة البحرين.

وكان مجلس جامعة الدول العربية أدان على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقدة اليوم بالقاهرة التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية.

وقال البيان إن مجلس الجامعة يدين عملية إطلاق صاروخ باليستي إيراني الصنع من الأراضي اليمنية على الرياض، ما يمثل تهديدا للأمن القومي العربي.

وأكد البيان على حق المملكة في الدفاع الشرعي عن أراضيها، كما أدان القرار جميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران في البحرين، واستنكار التدخلات الإيرانية في البحرين.