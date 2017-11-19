صحيفة: ميسي حصل على أموال غير مشروعة للعب مع الأرجنتين

ماجد محمد(صدى):

اعترف رجل الأعمال ومالك شركة رياضية في الأرجنتين، أليخاندرو بورزاكو، بدفع مبالغ مالية للاعبين كبار -منهم ليونيل ميسي- لتحفيزهم على المشاركة في مباريات ودية دولية للمنتخب الأرجنتيني.

وذكرت صحفية برازيلية، أن رجل الأعمال أليخاندرو بورزاكو، قال في أول جلسة تحقيق معه في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن قضايا فساد خاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” : ” ميسي وبعض اللاعبين من منتخب الأرجنتين تسلموا مني مبلغًا ماليًّا بقيمة 200 ألف دولار من أجل الموافقة على لعب مباراة دولية ودية ” .

وأضاف أليخاندرو بورزاكو في اعترافاته، وفقًا للصحيفة البرازيلية: ” أحول المال في حساب ميسي، ثم يوزع هو المبلغ على بقية اللاعبين ” .

يذكر أن أليخاندرو بورزاكو، متورط في قضايا فساد ورشاوى بقيمة 15 مليون دولار، دفعها عام 2014 بهدف الفوز بحقوق البث التلفزيوني لنهائيات المونديال حتى 2030.