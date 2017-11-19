قرقاش: قرار الجامعة العربية حول إيران تاريخي

القاهرة(صدى):

وصف وزير الدولة الإمارتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، قرار الجامعة العربية حول التدخلات الإيرانية بالتاريخي.

وأوضح في تغريدة ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، اليوم الأحد ، أن القرار يرسل رسالة واضحة حول فاعلية العمل العربي المشترك.

وأضاف قرقاش: ” صفحة جديدة أكثر إشراقا تتضح ملامحها وتؤسس لمرحلة أكثر تمكنا وتمكينا ” .

وكان مجلس جامعة الدول العربية أدان على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقدة اليوم بالقاهرة التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية.

وقال البيان إن مجلس الجامعة يدين عملية إطلاق صاروخ باليستي إيراني الصنع من الأراضي اليمنية على الرياض، ما يمثل تهديدا للأمن القومي العربي.

وأكد البيان على حق المملكة في الدفاع الشرعي عن أراضيها، كما أدان القرار جميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران في البحرين، واستنكار التدخلات الإيرانية في البحرين.