صحفية: رئيس وزراء إسرائيل السابق ” متحرش “

القدس المحتلة(صدى):

اتهمت صحفية إسرائيلية رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت بالاعتداء الجنسي عليها، مشيرة إلي أنه منذ سنوات، دفعها إلى الحائط في استوديو القناة الأولى بالتليفزيون الإسرائيلي، وداعب أذنها بغرض إثارتها، لكنها دفعته بعيدا عنها.

وكتبت الصحفية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” : ” شعرت بالاشمئزاز، ولم أنس أبدًا، ولذا فإنني أعتقد أنه يتوجب على جميع النساء التجرؤ والخروج للحديث عن هذه الأمور ولو بعد مرور 30 عامًا.. نحن في منتصف الثورة. ومن أجل بناتنا وأولادنا، وحفيداتنا وأحفادنا جميعا.. هذه هي مسؤوليتنا. لا تخافوا، لن نختبئ، حتى لو كان الثمن التعرض لاعتداءات شخصية، فهذا هو الثمن الذي أنا على استعداد لدفعه من أجل الجيل الجديد ” .

