غدًا.. انتخاب رئيس جديد لاتحاد التضامن الإسلامي الرياضي

طلال الغامدي(صدى):

تجتمع الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي في مدينة الرياض ، غدًا الإثنين، لإعلان أسماء اللجان الأولمبية الأعضاء بالاتحاد، والاطلاع على محضر الاجتماع التاسع للجمعية العمومية والمصادقة عليه وعرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الاتحاد خلال الفترة من 2013 حتى 2017، بالإضافة إلى عرض التقرير المالي عن السنتين 2015 – 2016 .

كما يتم عرض مشروع خطة وبرامج الاتحاد للعامين القادمين واستعراض استراتيجية تطوير الرياضة في الدول الإسلامية.

ومن المقرر أن يتخلل الاجتماع، عرض ملف مدينة إسطنبول التركية المرشحة لاستضافة دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة 2021، ومن ثم سيتم تشكيل لجنة الاقتراع وانتخاب مجلس إدارة الاتحاد للفترة 2017 – 2012، وتحديد موعد ومكان الاجتماع الحادي عشر للجمعية العمومية.