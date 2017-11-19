رئيس زيمبابوي يتنحى عن منصبه خلال ساعات

هراري(صدى):

أكدت وسائل إعلام أن روبيرت موجابي، رئيس زيمبابوي وافق على التنحي عن منصبه، بضغوط من قبل جيش البلاد والحزب الحاكم فيها، مشيرة إلي أنه سيصدر بيان خلال ساعات يعلن فيه الرئيس استقالته رسميا.

يشار إلى أن الحزب الحاكم في زيمبابوي ” الاتحاد الوطني الإفريقي – الجبهة الوطنية ” ، أعلن أنه يمنح موجابي مهلة تنتهي غدا الاثنين لإعلان استقالته من رئاسة البلاد.