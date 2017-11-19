الجيش اليمني يستعيد سيطرته على مواقع غربي تعز

فهمي محمد(صدى):

استعاد الجيش اليمني السيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية في مديرية مقبنة غربي مدينة تعز بعد معارك مع الميليشيا الانقلابية.

وقال مصدر عسكري يمني في تصريح لموقع ” 26 سبتمبر ” التابع للقوات المسلحة اليمنية إن قوات الجيش أحكمت سيطرتها على قرية القحيفة وحققت تقدماً كبيراً باتجاه جبل البرقة في مقبنة، مضيفًا أن المعارك لا تزال في المنطقة حيث أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا واستيلاء الجيش على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر من المواقع التي فرت منها العناصر الانقلابية.